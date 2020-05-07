Son dakika: Zincir marketlere soruşturma açıldı
Son dakika haberi... Rekabet Kurulu, içlerinde zincir marketlerin de bulunduğu 29 teşebbüs hakkında 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nu ihlal edip, etmediklerinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı.
Rekabet Kurulu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, içlerinde zincir marketlerin de bulunduğu 29 teşebbüs hakkında 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nu ihlal edip, etmediklerinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.
Açıklamada Rekabet Kurumu'nun, corona virüs salgını başladığından beri fiyat artışları ve arz zincirindeki birtakım piyasa aksaklıklarına dair uyarı ve inceleme duyurularında bulunduğu belirtilip, şöyle denildi:
"Bu bağlamda, bugünkü kararın yaklaşık bir ayı bulan bir süre zarfında yapılan analizlere göre gıda ve temizlik/hijyen ürünlerinin üretim ve ticareti ile iştigal eden teşebbüslerden bazılarının özellikle fahiş fiyat artışı davranışlarının rekabet hukukunu ihlal eder nitelikte olabileceğine dair ciddi ölçüde kanaate varıldığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, kurulun bu süreçteki yaklaşımından söz konusu soruşturmayı normal süreçlerden daha hızlı tamamlayacağı çıkarımı yapılabilir. Salgın sürecinin Ramazan ayı ile birleşmesinin de kurul kararını tetikleyen faktörlerden biri olabileceği tahmini de yanlış olmayacaktır. Kurulun ayrıca zincir marketlere ilişkin yürüyen bir sektör incelemesi olduğu da bilinmektedir."
Karar metninde yer alan teşebbüs unvanları ise şöyle:
A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Tic. A.Ş.
Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş.
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.
Beypi Beypazarı Tar. Ür. Paz. San. Tic. A.Ş.
CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.
Colgate-Palmolive Temizlik Ürün. San. ve Tic. A.Ş.
Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Dalan Kimya End. A.Ş.
Dentavit Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
Eczacıbaşı Tüketim Ürün. San. ve Tic. A.Ş.
Evpaş Evyap Paz. ve Tic. A.Ş.
Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş.
Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.
Karizma Beşler Et Gıda Sanayi Ve Tic. A.Ş.
Katmer Un İrmik San. ve Tic. A.Ş.
Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş.
Migros Ticaret A.Ş.
Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Nestle Waters Gıda ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş.
Nivea Beiersdorf Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.
Procter & Gamble Tüketim Malları San. A.Ş.
Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş.
Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.
Şok Marketler Ticaret A.Ş.
Türk Henkel Kimya San. Ve Tic. A.Ş.
Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.
Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti.
Yeni Mağazacılık A.Ş.
Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş.
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