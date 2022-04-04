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Ulaşımda tek kart dönemi başlıyor! İlk test Konya’da yapılacak

A Haber
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Giriş: 04.04.2022 09:35
Türkiye'de ulaşımda tek kart dönemi başlıyor. Yakın zamanda tek bir kartla 81 ilde toplu taşıma araçları kullanılabilecek. Pilot il Konya seçildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İbrahim Doğan Konya'dan aktardı.
Ulaşımda tek kart dönemi! ULAŞIMDA TEK KART DÖNEMİ!

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Ulaşımda tek kart dönemi başlıyor
Ulaşımda tek kart dönemi başlıyor
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