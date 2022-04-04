04 Nisan 2022, Pazartesi
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Ulaşımda tek kart dönemi başlıyor! İlk test Konya’da yapılacak
Türkiye'de ulaşımda tek kart dönemi başlıyor. Yakın zamanda tek bir kartla 81 ilde toplu taşıma araçları kullanılabilecek. Pilot il Konya seçildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İbrahim Doğan Konya'dan aktardı.