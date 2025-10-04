Üç aylık enflasyon yüzde 7,50 oldu! Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor?

04 Ekim 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 11:50
Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin 3 aylık zam oranı netleşti. Emekliler için öne çıkan rakamlar ve detaylar A Haber muhabiri İslim İstanbullu, mali müşavir İsmet Çetinkaya ile aktardı.
