Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar! İşte vergi rekortmenleri listesi

Giriş: 21.08.2025 09:05
Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri belli oldu. Listenin zirvesinde savunma ve havacılık sektörünün öncü firması Baykar'ın yöneticileri yer aldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Genel Müdür Haluk Bayraktar 2024 yılında toplamda 5 milyar lirayı aşan gelir vergisi ödeyerek rekora imza attı. Kurumlar vergisinde ise bankalar zirvede yer aldı.
