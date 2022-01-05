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Türkiye’nin tek izabe tesisi 3 bin kişiye istihdamla, ülkeye 300 milyon dolar bıraktı

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Giriş: 05.01.2022 09:54
Siirt'te, 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Türkiye'nin ilk cevherden çinko izabe tesisinde üretime devam ediliyor. Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla kurulan Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi, Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretmeye devam ediyor. Tesisle ülke ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak. Tesis ilk planda 30 bin ton üretim, tam kapasiteye ulaştığında ise yaklaşık 90 bin tonluk üretim sağlayacak.
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