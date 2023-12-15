Türkiye'nin risk primi 300'ün altına düştü! Risk priminin düşmesi ne demek?

Türkiye ekonomisine yönelik öngörülebilirliğin artmasıyla Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 300 baz puanın altına düştü ve 299,9 baz puana indi. Merkez Bankası rezervleri de 141 milyar 374 milyon dolara yükseldi. Bu arada Türkiye'de piyasaların gözü kulağı bugün yapılacak açıklamada. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye raporunu açıklayacak. Risk priminin düşmesi ne demek? Moody's'in Türkiye raporu ne olacak? Türkiye'nin kredi ve not görünümü nasıl güncellenecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Doç. Dr. Yusuf Dinç değerlendirdi.

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