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Türkiye Varlık Fonu Tezkeresi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü!

Türkiye Varlık Fonu Tezkeresi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.01.2025 23:50
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkiye Varlık Fonu’nun mali denetimi için toplandı. Görüşmelerde, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut, milletvekillerine kapsamlı bir sunum yaptı. Ermut, 2024 yılı için faiz hesaplamasında sehven yapılan bir hata olduğunu belirterek, iç kontrol sistemlerinin güçlendirilmesi için gerekli adımların atıldığını söyledi. Ayrıca, TVF Rafineri ve Petrokimya AŞ’nin finansal durumuna dair alınan önlemleri açıklayan Ermut, şirketin sermayesinin 115 milyon TL’ye çıkarıldığını ve işletmenin sürekliliğini sağlamak adına finansal destek taahhüdü verildiğini ifade etti. TVF Danışma Kurulu’nun henüz oluşturulmadığını belirten Ermut, kurula ilişkin çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Komisyon görüşmeleri, usul tartışmalarıyla başladı.
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Türkiye Varlık Fonu Tezkeresi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü!
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