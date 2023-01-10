Türkiye panel üretiminde ABD’yi geride bıraktı! İlk 5’e girdi

Dünya artık fosil yakıtları geride bırakmaya hazırlanıyor. Türkiye ise 2014'te 40 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücünü 8 yılda 200 kat artarak 7 bin megavata çıkardı. Konya'da kurululan Karapınar Güneş Enerjisi Santrali ise dünyanın en büyük santralleri arasına girdi.

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