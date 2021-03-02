Türkiye kripto paralara düzenleme getiriyor!

Kripto para birimlerine yönelik düzenleme kapıda. Hazine ve Maliye Bakanlığı önderliğinde yapılacak regülasyon ile kripto para platformlarına yönelik lisans zorunluluğu ve asgari sermaye şartı getirilecek. Ayrıca alım-satımdan elde edilecek kardan vergi kesilecek.