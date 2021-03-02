02 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Türkiye kripto paralara düzenleme getiriyor!

Türkiye kripto paralara düzenleme getiriyor!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.03.2021 13:41
Güncelleme:02.03.2021 13:42
Kripto para birimlerine yönelik düzenleme kapıda. Hazine ve Maliye Bakanlığı önderliğinde yapılacak regülasyon ile kripto para platformlarına yönelik lisans zorunluluğu ve asgari sermaye şartı getirilecek. Ayrıca alım-satımdan elde edilecek kardan vergi kesilecek.

Kripto paralara düzenleme!
Kripto paralara düzenleme!
Dünya ülkeleri küçülürken Türkiye büyüdü
Dünya ülkeleri küçülürken Türkiye büyüdü
Kentsel dönüşümde büyük adım!
Kentsel dönüşümde büyük adım!
Bakan Elvan'dan büyüme açıklaması
Bakan Elvan'dan büyüme açıklaması
Büyüyerek kapatan iki ülkeden birisi oldu
Büyüyerek kapatan iki ülkeden birisi oldu
Türkiye salgın yılında yüzde 1,8 büyüdü
Türkiye salgın yılında yüzde 1,8 büyüdü
Ekonomide bu hafta neler konuşulacak?
Ekonomide bu hafta neler konuşulacak?
28 Şubat ekonomiyi nasıl vurdu?
28 Şubat ekonomiyi nasıl vurdu?
Merakla bekleniyor! Reform paketi son aşamada
Merakla bekleniyor! Reform paketi son aşamada
28 Şubat'ta ekonomi de büyük 'darbe' aldı!
28 Şubat'ta ekonomi de büyük 'darbe' aldı!
Bakan müjdeyi verdi: Yüzde 99.5'e ulaştı
Bakan müjdeyi verdi: Yüzde 99.5'e ulaştı
CHP rezerv çarpıtması ile ne hedefliyor?
CHP rezerv çarpıtması ile ne hedefliyor?
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ