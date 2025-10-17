Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu! Başkan Erdoğan: Afrika ülkeleri Gazze’yi asla yalnız bırakmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'na katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin kapısı her yatırımcıya açıktır. 23 yılda ortalama yüzde 5,4 büyüme kaydetti. Merkez Bankası rezervleri 189 milyar doları aştı. G 20 üyesi olarak cari fiyatlarla dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz. 2024 yılı satın alma paritesine göre 12. sıradayız. İnşallah bu sene 11. sıraya yükseleceğiz.” dedi. İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma değinen Erdoğan, “Afrika ülkeleri Gazze’yi asla yalnız bırakmadı.” sözlerine yer verdi.

