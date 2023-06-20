20 Haziran 2023, Salı
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Türk-İş Başkanı Genel Başkanı Ergün Atalay: Perşembeye kalmadan rakam belli olur
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ne gelen Türk-İş Başkanı Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti. İki ismin toplantıdaki gündeminin asgari ücrete yapılacak olan zam miktarı olacağı bilinirken Atalay toplantı sonrası "Belli bir noktaya geldik. Perşembe'yi bulmayacağını umut ediyorum" ifadelerini kullandı.