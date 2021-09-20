20 Eylül 2021, Pazartesi
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Türk çayı dünya sofralarında! 100 ülkeye 12 milyon dolara yakın çay ihraç edildi
Türkiye, 2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde 110 ülkeye gerçekleştirdiği çay ihracatından 11 milyon 898 bin 412 dolar gelir elde etti. Gelişmeleri Rize'de bulunan A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan Rize Ticaret Borsası Merkez Başkanı Resul Okumuş değerlendirdi.