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Türk çayı dünya sofralarında! 100 ülkeye 12 milyon dolara yakın çay ihraç edildi

A Haber
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Giriş: 20.09.2021 12:56
Güncelleme:20.09.2021 12:56
Türkiye, 2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde 110 ülkeye gerçekleştirdiği çay ihracatından 11 milyon 898 bin 412 dolar gelir elde etti. Gelişmeleri Rize'de bulunan A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan Rize Ticaret Borsası Merkez Başkanı Resul Okumuş değerlendirdi.
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