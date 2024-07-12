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Turizme fahiş fiyat darbesi! Yüksek fiyatlardan dolayı oteller boş kaldı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 12.07.2024 10:10
Türkiye'deki tatil yerlerinde turizm sektörü fahiş fiyatlar nedeniyle büyük sekteye uğradı. Yüksek fiyat dolasıyla tatilciler Bodrum, Çeşme gibi turistik yerleri tercih etmeyince plajlar boş kaldı. Bölgeden detayları A Haber muhabiri Tayfun Er canlı yayında aktardı.
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