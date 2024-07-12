12 Temmuz 2024, Cuma
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Turizme fahiş fiyat darbesi! Yüksek fiyatlardan dolayı oteller boş kaldı
Türkiye'deki tatil yerlerinde turizm sektörü fahiş fiyatlar nedeniyle büyük sekteye uğradı. Yüksek fiyat dolasıyla tatilciler Bodrum, Çeşme gibi turistik yerleri tercih etmeyince plajlar boş kaldı. Bölgeden detayları A Haber muhabiri Tayfun Er canlı yayında aktardı.