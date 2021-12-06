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Trafik sigortasında yeni dönem! Orijinal parça şartı neleri kapsıyor?

A Haber
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Giriş: 06.12.2021 15:25
Zorunlu Trafik Sigortasını düzenleyen genel şartlarda yapılan değişiklikle, araç hasarlarının onarımında öncelikle orijinal parça kullanımı şartı getirildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında muhabir Ahmet Tunahan Şimşek’in konuğu olan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlerdi.
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