06 Aralık 2021, Pazartesi
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Trafik sigortasında yeni dönem! Orijinal parça şartı neleri kapsıyor?
Zorunlu Trafik Sigortasını düzenleyen genel şartlarda yapılan değişiklikle, araç hasarlarının onarımında öncelikle orijinal parça kullanımı şartı getirildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında muhabir Ahmet Tunahan Şimşek’in konuğu olan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlerdi.