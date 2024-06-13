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TORBA YASA geliyor! Torba yasada neler var? Vergide yeni dönem başlayacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.06.2024 10:17
Torba yasanın içeriğinde neler var? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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