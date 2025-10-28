Topraktan dev eserlere! Seramik fabrikasının üretim sırları

Milli mücadelenin şehri Çanakkale'nin Çan ilçesinde, yılda 68 milyon metrekare üretim kapasitesiyle tek alanda dünyanın en büyük seramik kuruluşu olan dev bir tesisin kapılarını A Para ekibi araladı. Ekibimiz maden ocaklarından gelen killerin ve hammaddelerin tonlarca basınçla preslenip devasa fırınlarda pişirilerek nasıl modern mekanların zarif kaplamalarına dönüştüğüne tanık oldu. İşte 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayan ve yüzde 82'lik katma değerle üretim yapan tesisin, robot teknolojisiyle dolu etkileyici üretim yolculuğu…

