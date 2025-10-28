Topraktan dev eserlere! Seramik fabrikasının üretim sırları

28 Ekim 2025, Salı

Giriş: 28.10.2025 13:29
Milli mücadelenin şehri Çanakkale'nin Çan ilçesinde, yılda 68 milyon metrekare üretim kapasitesiyle tek alanda dünyanın en büyük seramik kuruluşu olan dev bir tesisin kapılarını A Para ekibi araladı. Ekibimiz maden ocaklarından gelen killerin ve hammaddelerin tonlarca basınçla preslenip devasa fırınlarda pişirilerek nasıl modern mekanların zarif kaplamalarına dönüştüğüne tanık oldu. İşte 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayan ve yüzde 82'lik katma değerle üretim yapan tesisin, robot teknolojisiyle dolu etkileyici üretim yolculuğu…
