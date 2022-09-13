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TOKİ evleri fiyatları ve taksitleri belli oldu! TOKİ 2+1 ve 3+1 fiyatları ne kadar?

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Giriş: 13.09.2022 14:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinde detayları açıkladı. Evi olmayan vatandaşa uygun taksitlerle konut satılacak. Başkan Erdoğan, TOKİ 2+1 ve 3+1 fiyatlarını açıkladı.

Başkan Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi için uygulanacak daire fiyatları ve taksit ödemeleri hakkında detayları duyurdu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Vatandaşlarımız toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabilecektir. Aynı şekilde toplamda 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir.

İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan herkes başvurabilecektir. Bu projeleri ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Devleti kandırarak hak etmediği halde TOKİ'den ev almaya çalışanların evlerini kaybedeceği denetim mekanizması kuracağız.

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