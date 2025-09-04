04 Eylül 2025, Perşembe

Ticaret Bakanı Bolat: İhracatta rekorlar kırıyoruz

Ticaret Bakanı Bolat: “İhracatta rekorlar kırıyoruz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2025 00:17
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayında Türkiye’nin mal ihracatının 21,8 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Son veriler, ekonomide büyümenin hızlandığını ve işsizliğin son 20 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8’e gerilediğini gösteriyor. Bolat, dış ticaret açığının azaldığını, ihracatın ithalatı karşılama oranının son 46 ayın en yüksek seviyesine çıktığını belirtti. Serbest bölgelerde tarihinin en yüksek ağustos ayı ihracatı kaydedilirken, yıllıklandırılmış ihracat ise 269,2 milyar dolara ulaştı. Motorlu kara taşıtları, savunma sanayi, kimyevi ürünler ve elektrikli makineler ihracattaki artışta öne çıkan sektörler oldu. Avrupa Birliği pazarına yapılan ihracat yüzde 43’lük payla dikkat çekti. Bakan Bolat, yıl sonunda Türkiye’nin milli gelirinin 1,5 trilyon dolara ulaşacağını söyledi.
