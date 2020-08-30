Son dakika haberi... Pandemi dönemiyle birlikte temassız kart kullanımları arttı. Pandemi sonrası temassız kartların limiti 250 TL'ye yükseltildi. Peki temassız kartlar ne kadar güvenli? Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber canlı yayınında kritik uyarılarda bulunarak kullanıcılara önemli önerilerde bulundu.

Pandemi dönemiyle birlikte temassız kart kullanımları arttı. Pandemi sonrası temassız kartların limiti 250 TL'ye yükseltildi. Peki temassız kartlar ne kadar güvenli? Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber canlı yayınında kritik uyarılarda bulunarak kullanıcılara önemli önerilerde bulundu.

KALABALIK ORTAMLARDA DİKKAT!

Ağaoğlu "Özellikle toplu taşımalarda kalabalık ortamlarda yanına yaklaşan kötü niyetli kişi kart sahibinin cüzdanındaki karta daha önceden kendi cebinden kurguladığı pos cihazını yaklaştırıyor ve karttan para çekiyor. Vatandaş bunu fark etmeyebiliyor. Biz bunu A Haber ekibiyle sahada da test ettik." dedi.

ALÜMİNYUM FOLYO İLE SARIN

Ağaoğlu, "Alüminyum folyo ile sarıp cüzdana koyduğunuz zaman ötmüyor yani işlem yapmıyor dalgın insanlara da bunu tavsiye edebilirim." ifadelerini kullandı.