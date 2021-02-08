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Tarladan fabrikaya ayçiçek yağı üretimi

A Haber
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Giriş: 08.02.2021 17:07
Güncelleme:08.02.2021 17:07
Ayçiçek yağı fiyatları bütün dünya ile beraber Türkiye'de de yüzde 60 oranında yükseldi. Kuraklık nedeniyle yüzde 10 azalan üretime yüksek talep ve kur farkı da eklenince fiyatlar tırmanışa geçti. A Haber ekipleri ayçiçeğin tarladan çıkıp fabrikaya ve oradan da markete olan yolculuğunu gözlemledi.

Ayçiçek yağı fiyatları bütün dünya ile beraber Türkiye'de de yüzde 60 oranında yükseldi. Kuraklık nedeniyle yüzde 10 azalan üretime yüksek talep ve kur farkı da eklenince fiyatlar tırmanışa geçti. A Haber ekipleri ayçiçeğin tarladan çıkıp fabrikaya ve oradan da markete olan yolculuğunu gözlemledi.

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Tarladan fabrikaya ayçiçek yağı
Tarladan fabrikaya ayçiçek yağı
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