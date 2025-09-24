Tarihi Hicaz Demiryolu yeniden canlanıyor! Türkiye eylem planı hazırlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Suriye-Ürdün Ulaştırma Bakanlıkları Teknik Toplantısı kapsamında Hicaz Demiryolu hattı için ilk adımın atıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin desteğiyle, Suriye Hicaz Demiryolları'nın eksik 30 kilometrelik üstyapısının tamamlanması yönünde mutabakata varıldı." dedi. Uraloğlu ayrıca, Akabe Limanı başta olmak üzere Suriye ve Ürdün'ün Türkiye üzerinden uluslararası ulaştırma koridorlarına erişiminin geliştirilmesi için ortak teknik çalışmalar yürütüleceğini kaydetti.

