24 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Tarihi Hicaz Demiryolu yeniden canlanıyor! Türkiye eylem planı hazırlayacak
Tarihi Hicaz Demiryolu yeniden canlanıyor! Türkiye eylem planı hazırlayacak

Tarihi Hicaz Demiryolu yeniden canlanıyor! Türkiye eylem planı hazırlayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2025 08:54
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Suriye-Ürdün Ulaştırma Bakanlıkları Teknik Toplantısı kapsamında Hicaz Demiryolu hattı için ilk adımın atıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin desteğiyle, Suriye Hicaz Demiryolları'nın eksik 30 kilometrelik üstyapısının tamamlanması yönünde mutabakata varıldı." dedi. Uraloğlu ayrıca, Akabe Limanı başta olmak üzere Suriye ve Ürdün'ün Türkiye üzerinden uluslararası ulaştırma koridorlarına erişiminin geliştirilmesi için ortak teknik çalışmalar yürütüleceğini kaydetti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tarihi Hicaz Demiryolu yeniden canlanıyor! Türkiye eylem planı hazırlayacak
Tarihi Hicaz Demiryolu yeniden canlanıyor!
Tarihi Hicaz Demiryolu yeniden canlanıyor!
İşte fiyatı düşecek otomobiller!
İşte fiyatı düşecek otomobiller!
Altın fiyatlarında yeni rekor
Altın fiyatlarında yeni rekor
Gram altın 5 bin TL’yi aştı!
Gram altın 5 bin TL'yi aştı!
Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik!
Bağ-Kur'luya 5 yıl erken emeklilik!
5 yıl erken emeklilik!
5 yıl erken emeklilik!
Pazar günü marketler kapalı mı olacak?
Pazar günü marketler kapalı mı olacak?
Üniversitelilere özel BES desteği
Üniversitelilere özel BES desteği
TOKİ’nin indirim kampanyası başladı!
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı!
TOKi’nin yüzde 25 indirim kampanyası bugün başlıyor
TOKi'nin yüzde 25 indirim kampanyası bugün başlıyor
Altında kar satışı için bekleyin
"Altında kar satışı için bekleyin"
Emekliye refah payı ve taban artışı var mı?
Emekliye refah payı ve taban artışı var mı?
Daha Fazla Video Göster