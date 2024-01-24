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SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam müjdesi! İşte kalem kalem emekli maaşları
TÜM HESAPLAR DEĞİŞTİ! İŞTE YENİ EMEKLİ MAAŞLARI
ARALIK MAAŞI: 7.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.592,89
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.492,25
ARALIK MAAŞI: 8.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005,60
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.940,00
ARALIK MAAŞI: 8.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693,45
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.686,25
ARALIK MAAŞI: 9.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381,30
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.432,50
ARALIK MAAŞI: 9.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.069,15
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.178,75
ARALIK MAAŞI: 10.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.757,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.925,00
ARALIK MAAŞI: 11.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.132,70
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.417,50
ARALIK MAAŞI: 15.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 20.635,50
ARALIK MAAŞI: 20.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 27.514,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 29.850,00