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SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam müjdesi! İşte kalem kalem emekli maaşları

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2024 09:39
Başkan Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına enflasyon farkıyla yapılan yüzde 37,57'lik zammın yüzde 42,5 yükseltildiğini açıklamıştı. 2. müjde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 49,25'e yükseltildi. Böylece tüm emeklilerin aldığı zam oranı eşitlenmiş oldu. Bakan Işıkhan, maaş farklarının kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bir hafta içerisinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Kime ne kadar ek zam farkı verilecek, hesaplara ne zaman yatacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

TÜM HESAPLAR DEĞİŞTİ! İŞTE YENİ EMEKLİ MAAŞLARI

ARALIK MAAŞI: 7.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.592,89

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.492,25

ARALIK MAAŞI: 8.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005,60

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.940,00

ARALIK MAAŞI: 8.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693,45

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.686,25

ARALIK MAAŞI: 9.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381,30

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.432,50

ARALIK MAAŞI: 9.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.069,15

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.178,75

ARALIK MAAŞI: 10.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.757,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.925,00

ARALIK MAAŞI: 11.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.132,70

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.417,50

ARALIK MAAŞI: 15.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 20.635,50

ARALIK MAAŞI: 20.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 27.514,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 29.850,00

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