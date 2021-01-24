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S&P: Türkiye salgına rağmen büyüdü

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Giriş: 24.01.2021 11:11
Güncelleme:24.01.2021 11:19
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's Türkiye'nin kredi notu ile not görünümünü teyit etti. Türkiye ekonomisinin büyümesine ilişkin tahminde önemli bir yukarı yönlü revizyon yapıldığına dikkat çeken kuruluş, toparlanmanın devam etmesini beklediklerini vurguladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's Türkiye'nin kredi notu ile not görünümünü teyit etti. Türkiye ekonomisinin büyümesine ilişkin tahminde önemli bir yukarı yönlü revizyon yapıldığına dikkat çeken kuruluş, toparlanmanın devam etmesini beklediklerini vurguladı.

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