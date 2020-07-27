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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Uzman isimler Borsa İstanbul'da iki sıfır atılmasını A Haber'e değerlendirdi

Son dakika: Uzman isimler Borsa İstanbul'da iki sıfır atılmasını A Haber'e değerlendirdi

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Giriş: 27.07.2020 12:05
Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da iki sıfır atıldı. BIST 30 ve BIST 100 endeksleri başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan BIST pay endeksleri bugün itibarıyla 1000 puanlık değerler olarak ifade edilecek. Sermaye piyasaları uzmanı Berra Doğaner ile Barış Ürkün, A Haber canlı yayınında Borsa İstanbul’da iki sıfırın atılmasını değerlendirdi.

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da iki sıfır atıldı. BIST 30 ve BIST 100 endeksleri başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan BIST pay endeksleri bugün itibarıyla 1000 puanlık değerler olarak ifade edilecek. Sermaye piyasaları uzmanı Berra Doğaner ile Barış Ürkün, A Haber canlı yayınında Borsa İstanbul'da iki sıfırın atılmasını değerlendirdi.

Son dakika | Borsa İstanbul, endekslerden iki sıfır atıyor SON DAKİKA | BORSA İSTANBUL, ENDEKSLERDEN İKİ SIFIR ATIYOR
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