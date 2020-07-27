Son dakika: Uzman isimler Borsa İstanbul'da iki sıfır atılmasını A Haber'e değerlendirdi

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da iki sıfır atıldı. BIST 30 ve BIST 100 endeksleri başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan BIST pay endeksleri bugün itibarıyla 1000 puanlık değerler olarak ifade edilecek. Sermaye piyasaları uzmanı Berra Doğaner ile Barış Ürkün, A Haber canlı yayınında Borsa İstanbul’da iki sıfırın atılmasını değerlendirdi.

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da iki sıfır atıldı. BIST 30 ve BIST 100 endeksleri başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan BIST pay endeksleri bugün itibarıyla 1000 puanlık değerler olarak ifade edilecek. Sermaye piyasaları uzmanı Berra Doğaner ile Barış Ürkün, A Haber canlı yayınında Borsa İstanbul'da iki sıfırın atılmasını değerlendirdi.