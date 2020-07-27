27 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Borsa İstanbul'da tarihi gün! İki sıfır atıldı

Borsa İstanbul'da tarihi gün! İki sıfır atıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.07.2020 11:59
Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da yeni bir dönem başladı. BIST 30 ve BIST 100 endeksleri başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan BIST pay endeksleri bugün itibarıyla 1000 puanlık değerler olarak ifade edilecek.

Borsa İstanbul'un yapılan açıklamaya göre Borsa İstanbul, 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini sadeleştiriyor. BIST 30 ve BIST 100 endeksleri dahil TL olarak hesaplanmakta olan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten bugün itibarıyla iki sıfır atıyor.

Zor ifade edilen endeks değerlerinden sıfır atılarak daha sade bir gösterge ifadesine geçilecek. Bu değişimle birlikte, Borsa İstanbul'da 100 bin puan ile ifade edilen endeks değerleri bundan sonra 1000 puanlık endeks değerleri olarak ifade edilecek. Şirketlerin değeri, fiyatı, arkasındaki güç ve emek değişmeyecek.

Borsa İstanbulda tarihi gün! İki sıfır atılması endeksi nasıl etkiler? Uzman isim A Haberde yanıtladı BORSA İSTANBUL'DA TARİHİ GÜN! İKİ SIFIR ATILMASI ENDEKSİ NASIL ETKİLER? UZMAN İSİM A HABER'DE YANITLADI

Borsa İstanbul'da tarihi gün! Uzman isimler değerlendirdi
Borsa İstanbul'da tarihi gün! Uzman isimler değerlendirdi
Tarihi gün! İki sıfır atıldı
Tarihi gün! İki sıfır atıldı
İki sıfır atılması endeksi nasıl etkiler?
İki sıfır atılması endeksi nasıl etkiler?
Altının yükselişi devam edecek mi?
Altının yükselişi devam edecek mi?
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri hesaplarda
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri hesaplarda
Altında rekor üstüne rekor
Altında rekor üstüne rekor
Başkan Erdoğan Hasat Bayramı'nı kutladı
Başkan Erdoğan Hasat Bayramı'nı kutladı
Bakıcı desteği başvurusu nasıl yapılır?
Bakıcı desteği başvurusu nasıl yapılır?
Çalışan anneye bakıcı desteği artırıldı
Çalışan anneye bakıcı desteği artırıldı
ABD'de Halkbank'a açılan davanın perde arkasında ne var?
ABD'de Halkbank'a açılan davanın perde arkasında ne var?
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!
Altında yükseliş sürecek mi? İşte cevap!
Altında yükseliş sürecek mi? İşte cevap!
Daha Fazla Video Göster