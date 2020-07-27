Borsa İstanbul'da tarihi gün! İki sıfır atılması endeksi nasıl etkiler? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "23 yıl sonra Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı. Borsa İstanbul'da iki sıfırın atılması endeksi nasıl etkiler? Ekonomist Nurullah Gür, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "23 yıl sonra Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı. Borsa İstanbul'da iki sıfırın atılması endeksi nasıl etkiler? Ekonomist Nurullah Gür, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Albayrak, Twitter hesabından, bugün hayata geçirilen; Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atılması uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç." ifadesini kullanan Albayrak, "23 yıl sonra Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

UYGULAMA BUGÜN BAŞLADI

BIST 100 endeksi başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan 123 fiyat ve getiri endeksinden iki sıfır atılması, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri esaslarında değişiklik yapılmasını içeren yeni BISTECH güncellemesi, bugün devreye alındı.

PSİKOLOJİK BİR KONU

Ekonomist Nurullah Gür, "Çok teknik bir konu değil biraz daha psikolojik bir konu. Umarım borsaya yeni bir soluk heyecan getirir." dedi.