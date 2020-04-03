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03.04.2020

Son dakika: Enflasyon düşüyor! 2020 Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı...

Son dakika haberine göre; 2020 Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK, mart ayı enflasyon verilerini duyurdu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,86'a geriledi.

SON DAKİKA HABERİ: 2020 Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK, mart ayı enflasyon verilerini duyurdu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,86'a geriledi.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,33 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %2,52 İLE HABERLEŞME GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,18 ile giyim ve ayakkabı, %6,72 ile eğlence ve kültür ve %7,69 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %40,19 ile alkollü içecekler ve tütün, %17,21 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %15,31 ile konut oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ %1,91 İLE ULAŞTIRMA GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mart ayında azalış gösteren diğer grup ise %0,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, %2,78 ile sağlık, %1,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %1,24 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Mart 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 32 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 288 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %11,65, AYLIK %0,77 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,12, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,65 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,61 artış gerçekleşti

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