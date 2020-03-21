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Son dakika: Çiftçilere destek ödemeleri başladı! İşte detaylar... | Video
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçi destek ödemesine ilişkin "Kimlik numarasının kimlik numarasına göre ödemeler yapılacak. İlk olarak 0 olanlara başlanacak." açıklamasında bulunmuştu. Çiftçilere destek ödemeleri başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, cuma günü katıldığı A Haber canlı yayınında koronavirüsle mücadele sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Pakdemirli, çiftçilere destek ödemelerine ilişkin "Kimlik numarasının kimlik numarasına göre ödemeler yapılacak. Bugün 0 olanlara başlanacak. Saat 18.00'den sonra ödenecek." demişti ve çiftçilere destek ödemeleri başladı.
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