Son dakika: Çiftçilere destek ödemeleri başladı! İşte detaylar... | Video

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçi destek ödemesine ilişkin "Kimlik numarasının kimlik numarasına göre ödemeler yapılacak. İlk olarak 0 olanlara başlanacak." açıklamasında bulunmuştu. Çiftçilere destek ödemeleri başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, cuma günü katıldığı A Haber canlı yayınında koronavirüsle mücadele sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Pakdemirli, çiftçilere destek ödemelerine ilişkin "Kimlik numarasının kimlik numarasına göre ödemeler yapılacak. Bugün 0 olanlara başlanacak. Saat 18.00'den sonra ödenecek." demişti ve çiftçilere destek ödemeleri başladı.