Son dakika: Borsada yeni zirve beklentisi! Uzman isimler A Haber canlı yayınında değerlendirdi |Video

Son dakika haberi... Faiz indirimiyle birlikte yatırımcıların ilgisi borsaya kaydı. Borsa İstanbul’da yerli yatırımcı sayısı hızla artmaya devam ederken, endeks salgın öncesi seviyelerine geri geldi. Borsa İstanbul dünkü kapanışıyla hem işlem hacmi hem de son 3.5 aylık kapanış rekorunu kırarken bugün 114 bin puanın üzerini test etti. Peki bu rakamlar yeni zirvelerin habercisi olabilir mi? A Haber canlı yayınına katılan Stratejist Cüneyt Paksoy ve Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, Borsa İstanbul’daki tabloyu masaya yatırdı.

Faiz indirimiyle birlikte yatırımcıların ilgisi borsaya kaydı. Borsa İstanbul'da yerli yatırımcı sayısı hızla artmaya devam ederken, endeks salgın öncesi seviyelerine geri geldi. Borsa İstanbul dünkü kapanışıyla hem işlem hacmi hem de son 3.5 aylık kapanış rekorunu kırarken bugün 114 bin puanın üzerini test etti. Peki bu rakamlar yeni zirvelerin habercisi olabilir mi? A Haber'de yayına katılan Stratejist Cüneyt Paksoy ve Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, Borsa İstanbul'daki tabloyu masaya yatırdı.

A Haber canlı yayınına katılan Stratejist Cüneyt Paksoy ve Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, son dönemin yükselen yıldızı Borsa İstanbul'daki tabloyu değerlendirdi. Yatırımcılar için kritik soruları yanıtlayan uzman isimler endeks hakkındaki beklentilerini sıraladı.

"Yeni rekorların habercisi olabilir mi?" sorusuna Erbaş, Geçen hafta FED Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası küresel piyasalarda negatif hava estiyse de Borsa İstanbul'un bu durumda güçlü duruşunu ifade etti. Ardından New York PMI verisiyle beraber küresel piyasalarda dengelenme olduğunu bildiren Erbaş, Borsa İstanbul'un önce 110 bin seviyesinin üzerine kendini attığını vurgulayarak, özellikle Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell hisselerini almasıyla, Borsa İstanbul'da alımların güçlendiğini ifade etti. Uzman isim bu durumu demir-çelik ve petro-kimya sektör hisselerindeki alımların desteklemesiyle endeksin 114 binin üzerini test ettiğini vurguladı.

"125 BİN SEVİYESİNE KADAR YÜKSELİŞLER OLABİLİR"

Erbaş, "Yabancı yatırımcının azaldığı bir durumda biz bu seviyedeysek, sosyalleşmenin normalleşmenin oluştuğu bir dünyada özellikle 113 bin puanın üzerinde kalındığı durumunda bankacılık hisselerindeki alımların endeksi desteklemesiyle 125 bin seviyesine kadar yükselişler olabilir" dedi.

YENİ YATIRIMCILARA 4 UYARI

Borsadaki yeni yatırımcılara uyarılarda bulunan Erbaş, "Yatırım yapılan hisse senedinin tarihsel geçmişine, teknik verilerine ve finansal tablolarına bakmalarının fayda sağlayacağını ifade ederek ayrıca çalıştıkları aracı kurumlardan bu konularda mutlaka eğitim ve destek almak da önemli" dedi.

"PARA KONUŞUYOR"

Stratejist Cüneyt Paksoy, sözlerine "Para konuşuyor" diye başladı. Hisse senedi piyasalarındaki hareketleri merkez bankalarının artırdığı para arzıyla bollaşan likiditenin getirdiği durum olarak yorumlayan ünlü stratejist bu durumun riskler barındırdığını bildirdi. Risklerden birinin iki dalga endişesi olarak tanımlayan Paksoy, şuan itibariyle ABD piyasaları önderliğinde en olumlu tablonun fiyatlandığını belirtti.

"BANKACILIK SEKTÖRÜ DEVREYE GİRERSE 130 BİNLERİ KONUŞABİLİRİZ"

Türkiye'yi ayrı bir yerde görmek gerektiğini açıklayan Paksoy, Türkiye'nin büyüme rakamlarında olumlu havanın olduğunu bildirerek, yabancı şirketlerinde Türkiye'ye yatırımı konusunda bir üretim doğrultusunda ilgisi olabileceğini belirtti. Ünlü stratejist ayrıca endekste daha bankacılık sektörünün devreye girmediğini ve bu sektöründe devreye girmesi durumda 125-130 bin puan seviyelerinin konuşulabileceğini ifade etti.