Altın fiyatları ne durumda? Bu dönemde altın almalı mı satmalı mı? Altın almak için doğru zaman mı? Düğünlerin de başlamasıyla birlikte altın yükselecek mi düşecek mi? Gram altın ne kadar oldu? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.

İşte Memiş'in açıklamalarından satır başları;