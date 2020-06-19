19 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar dikkat! Altın almak için doğru zaman mı? Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş canlı yayında açıkladı

Son dakika: Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar dikkat! Altın almak için doğru zaman mı? Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş canlı yayında açıkladı

dakika haberi... fiyatları ne durumda? Bu dönemde altın almalı mı satmalı mı? Altın almak için mı? Düğünlerin de başlamasıyla birlikte altın yükselecek mi düşecek mi? ne kadar oldu? Altın ve para piyasaları uzmanı , A Haber canlı yayınında yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.06.2020
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ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

fiyatları ne durumda? Bu dönemde altın almalı mı satmalı mı? Altın almak için mı? Düğünlerin de başlamasıyla birlikte altın yükselecek mi düşecek mi? ne kadar oldu? Altın ve para piyasaları uzmanı , A Haber canlı yayınında yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.

İşte Memiş'in açıklamalarından satır başları;

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