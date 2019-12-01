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01.12.2019
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Asgari ücret 2020 zammı ne kadar olacak?
2020 yılında uygulanacak asgari ücret görüşmeleri yarın (2 Aralık Pazartesi) başlıyor. İlk toplantıda taraflar görüşlerini masaya getirecek. Bu yıl ilk defa TÜRK-İŞ’in yanı sıra HAK-İŞ ve DİSK’in de görüşü masaya yatırılacak. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin en az 2 bin 578 TL olması gerektiğini açıkladı. A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yarın saat 14.00'te ilk toplantısını yapacak.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yarın saat 14.00'te ilk toplantısını yapacak.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başlayacak.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak.
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