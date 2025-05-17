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Şimşek’ten kamu ihaleleriyle ilgili açıklama! İhale mevzuatı standartlara uyumlu olacak

Şimşek'ten kamu ihaleleriyle ilgili açıklama! İhale mevzuatı standartlara uyumlu olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.05.2025 20:22
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu ihalelerinde daha şeffaf olunması amacıyla değişikliğe gidileceğini açıkladı. Buna göre, kamu ihalelerinde; tekliflerin gönderilmesi, aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması gibi işlemler elektronik ortamda yapılacak. Uygulama, 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek.
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Şimşek’ten kamu ihaleleriyle ilgili açıklama! İhale mevzuatı standartlara uyumlu olacak
Şimşek’ten kamu ihaleleriyle ilgili açıklama!
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