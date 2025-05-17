17 Mayıs 2025, Cumartesi
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Şimşek'ten kamu ihaleleriyle ilgili açıklama! İhale mevzuatı standartlara uyumlu olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu ihalelerinde daha şeffaf olunması amacıyla değişikliğe gidileceğini açıkladı. Buna göre, kamu ihalelerinde; tekliflerin gönderilmesi, aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması gibi işlemler elektronik ortamda yapılacak. Uygulama, 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek.