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Şimşek TÜSİAD ile görüştü

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Giriş: 16.06.2023 16:39
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün banka yöneticileri ile bir araya gelecek. Öncesinde de TÜSİAD yönetimi ile görüştü. A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek detayları aktardı.
Şimşek TÜSİAD ile görüştü
Şimşek TÜSİAD ile görüştü
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