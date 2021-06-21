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Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor!

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2021 15:10
Güncelleme:21.06.2021 15:18
Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar yeniden başlıyor. Vaka sayılarının düşmesi ve aşı çalışmasının hızlanmasıyla Rus turistlerin adresi Türkiye olacak. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde turizm hareketliliğinin artması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik ve konuğu TÜROFED Balkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu canlı yayında aktardı.
Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor!
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