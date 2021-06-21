21 Haziran 2021, Pazartesi
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Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor!
Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar yeniden başlıyor. Vaka sayılarının düşmesi ve aşı çalışmasının hızlanmasıyla Rus turistlerin adresi Türkiye olacak. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde turizm hareketliliğinin artması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik ve konuğu TÜROFED Balkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu canlı yayında aktardı.