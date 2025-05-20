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Rota yeniden Türkiye’ye döndü! CDS’si 300 baz puanın altında indi

Rota yeniden Türkiye’ye döndü! CDS’si 300 baz puanın altında indi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.05.2025 09:08
Türkiye'nin küresel ve bölgesel alanda her geçen gün güçlenen stratejik konumu ülkeye yönelik algıyı tekrar olumlu çevirdi. PKK'nın fesih kararı ve ekonomi yönetiminin kararlılığı yabancıyı harekete geçirdi. Piyasalardaki dalgalanma sona erdi. Borsada son 8 yılın en yüksek nisan ayı alımı gerçekleşti. Bir haftada 4 milyar dolarlık yabancı girişi oldu.
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Rota yeniden Türkiye’ye döndü! CDS’si 300 baz puanın altında indi
Rota yeniden Türkiye’ye döndü!
Rota yeniden Türkiye’ye döndü!
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