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Promosyon yarışı kızıştı! Kamu bankalarının promosyon miktarı 8-12 bin TL'ye çıkarıldı

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 22.03.2024 09:39
Güncelleme:22.03.2024 09:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginde müjde verdi. Kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ise yeni promosyonların 28 mart itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacağını söyledi. Özel bankaların da promosyon ücretlerini yükseltmesi bekleniyor. Promosyon alan emekli ne yapmalı? Merak edilenleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.
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