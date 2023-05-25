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Piyasaların beklediği haber! Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu

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Giriş: 25.05.2023 14:17
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,5 düzeyinde sabit tuttu. Stratejist Cüneyt Paksoy, Merkez Bankası’nın faiz kararını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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