25 Mayıs 2023, Perşembe
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Piyasaların beklediği haber! Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,5 düzeyinde sabit tuttu. Stratejist Cüneyt Paksoy, Merkez Bankası’nın faiz kararını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.