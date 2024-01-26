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Piyasalarda gün sonu! Borsada son durum ne?

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Giriş: 26.01.2024 19:08
Güncelleme:26.01.2024 19:09
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 176,39 puan artarak 8.346,28 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 21,48 puan ve yüzde 0,26 artışla 8.191,37 puandan başladı. Altın yükseldi mi? Dövizde son durum ne? İşte piyasalarda gün sonu...
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Piyasalarda gün sonu! Borsada son durum ne?
Piyasalarda gün sonu! Borsada son durum ne?
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