Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte piyasalardaki son durum

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından yurt içinde tüm gözler Merkez Bankası'nda olacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün faiz kararı için toplanıyor. Ekonomistler, bu toplantıda da TCMB'nin faizi sabit tutmasını bekliyor. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında aktardı.