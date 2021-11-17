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Piyasalar kapandı! Dolar Euro ve altın fiyatlarında son durum ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.11.2021 19:55
Güncelleme:17.11.2021 20:02
Piyasalar kapandı. Peki dolar euro ve altın fiyatlarında son durum ne? 17 Kasım 2021 Çarşamba günü dola ne kadar oldu? Euro ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

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