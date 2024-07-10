Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları ve faiz indirimi mesajları ekonominin önemli başlıklarından biri oldu. NATO zirvesi de devam ediyor. Peki piyasalar güne nasıl başladı? Altın fiyatı düşecek mi, yükselecek mi? Borsada oklar hangi yönü gösteriyor? Dövizde oklar hangi yönde? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş değerlendirdi.

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