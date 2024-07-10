10 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Piyasalar güne nasıl başladı? Altın fiyatı düşecek mi, yükselecek mi?

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.07.2024 11:46
Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları ve faiz indirimi mesajları ekonominin önemli başlıklarından biri oldu.  NATO zirvesi de devam ediyor. Peki piyasalar güne nasıl başladı? Altın fiyatı düşecek mi, yükselecek mi? Borsada oklar hangi yönü gösteriyor? Dövizde oklar hangi yönde? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emekli maaşı ne kadar olacak? Rakam verdi
Emekli maaşı ne kadar olacak? Rakam verdi
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
Taban maaşa 3 formül!
Taban maaşa 3 formül!
Kalyon PV’den ülke ekonomisine büyük katkı
Kalyon PV'den ülke ekonomisine büyük katkı
Emekli maaş zammına dair son kulisler! Yeni kök maaş formülünün detayları A Haber’de! İşte konuşulan rakamlar
Emekli maaş zammına dair son kulisler! Yeni kök maaş formülünün detayları A Haber’de! İşte konuşulan rakamlar
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
ABD’li yatırımcıdan Türkiye değerlendirmesi! Rogers: Yatırımcılar Türkiye’ye geri dönecek
ABD’li yatırımcıdan Türkiye değerlendirmesi! Rogers: Yatırımcılar Türkiye’ye geri dönecek
Yeni kök maaş formülü
Yeni kök maaş formülü
En düşük emekli maaşına zam hazırlığı
En düşük emekli maaşına zam hazırlığı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşına zam hazırlığı!
En düşük emekli maaşına zam hazırlığı!
ATM’lerde yeni dönem
ATM'lerde yeni dönem
Daha Fazla Video Göster