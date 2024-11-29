Piyasada sahte dolar alarmı! Sahte dolar nasıl anlaşılır?

Geçen hafta gündeme gelen sahte 50-100 dolarlık sahte banknotlar nedeniyle bankalar, döviz büroları ve kuyumcuların alım-satımı durdurması piyasalarda tedirginliğe yol açtı. Soruşturma devam ediyor. Piyasadaki sahte banknot toplamının 600 milyon dolar olabileceği konuşuluyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan döviz ve altın piyasaları uzmanı Adnan Kapukaya değerlendirdi.

Döviz ve altın piyasaları uzmanı Adnan Kapukaya:

Yani şöyle söyleyebilirim, bankalar doları almadığı sürece Kapalıçarşı'da döviz büroları doları almayacaktır. İnsanlar geliyor tabii bankaya yatıramadıkları zaman 50 dolar, 100 dolar getiriyorlar şu anda döviz büroları almıyor. Özellikle beyaz dolar dediğimizi almıyorlar ama yeni dolarları alıyorlar.

DOLAR BOZDURAMAYAN ALTIN BOZDURUYOR

İnsanlar şu anda mağdur. Ev alacaklar, sene sonu geliyor araba alacaklar ve kredi kartı borcu ödeyecekler. Yastık altı olan dolarları getiriyorlar gerçekten görüyoruz ama almıyorlar ama TL lazım olduğu için altınlarını bozduruyorlar. Yani altını düşürebiliyorsun 1 kilo altın geçen hafta 5.100 dolar prim vardı. Rekor seviyedeydi bugün 2.600 dolara kadar düşmüş durumda. Altın bozdurup TL ihtiyacını şu anda karşılıyor.

DÜŞÜK FİYATTAN SATIŞ

Bu önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın bankalara talimatıyla bu güncellemelerin bir an önce bitirilip normale dönerse piyasa rahatlayacaktır. Aksi takdirde bu altın satışları daha da yoğunlaşabilir. Bu sefer altındaki hem işçilik düşecek, hem de insanlar ciddi bir şekilde zarar etmiş olacaklar. Yüksekten almış olduğu altını düşük fiyattan satmış olacaklar. Ama inşallah önümüzdeki hafta çözülür diye düşünüyoruz. Ama şu anda insanlar beklemede. Kuyumcular da şu anda beklemede işlem yapamıyoruz. Döviz büroları zaten bomboş şu anda gördüğünüz gibi.

ÇOK BÜYÜK BALON

Yani 600 milyon dolar ciddi bir rakam yüksek. Bize göre çok büyük bir balon. Yani bu Merkez Bankası önümüzdeki hafta bir şekilde bu güncelleme dediğimiz olayı yaparsa 10 güne kadar bu olay çözülürse piyasalar rahatlayacak döviz büroları dolarlarını alacak 50 dolar, 100 dolar, piyasa normale düşecektir ama vatandaş şu anda biraz sakin olsun, beklesin panik yapmasın çünkü biz makine attığımız zaman 100 doları otomatikman makine ayırıyor. Çarşı profesyonel yani buraya sahte dolar sokamazlar.