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"Petrol yok" diye kapatılan kuyular açılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.12.2023 13:26
Adana'da "petrol yok" denilerek üzeri kapatılan kuyular yeniden açılıyor. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Petrol yok diye kapatılan kuyular açılıyor! A Haber görüntüledi "PETROL YOK" DİYE KAPATILAN KUYULAR AÇILIYOR! A HABER GÖRÜNTÜLEDİ

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Petrol yok diye kapatılan kuyular açılıyor
"Petrol yok" diye kapatılan kuyular açılıyor
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