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Online yemek siparişi pandemide patladı

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Giriş: 04.01.2021 11:55
Güncelleme:04.01.2021 12:17
Küresel salgın yeme içme alışkanlıklarını da değiştirdi. Kafe ve restoranların kapalı olduğu dönemde online yemek siparişleri adeta patladı. Türkiye'de evlere internetten yemek siparişi yüzde 20 oranında arttı.

Küresel salgın yeme içme alışkanlıklarını da değiştirdi. Kafe ve restoranların kapalı olduğu dönemde online yemek siparişleri adeta patladı. Türkiye'de evlere internetten yemek siparişi yüzde 20 oranında arttı.

Pandemi döneminde online yemek siparişleri patladı. Pandemiyle mücadele kapsamında başlatılan restoran ve kafelerle ilgili yeni düzenleme internetten yemek siparişini artırdı. Paket servis tek seçenek olurken, internetten servis veren marka ve restoran sayısı da artıyor.

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Online yemek siparişi patladı
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