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Öğrencilere yaz stajında asgari ücret imkanı

A Haber
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Giriş: 16.06.2023 15:49
Öğrencilere yaz stajında asgari ücret imkanı sunuluyor. Staj için başvuru sayısı 400 bine ulaştı. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.
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Öğrencilere yaz stajında asgari ücret imkanı
Öğrencilere yaz stajında asgari ücret imkanı
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