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Nisan ayı enflasyon rakamlarımda şaşırtan detay! Sarımsak fiyatı iki katı arttı |Video

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04.05.2020
Enflasyondaki düşüş eğilimi sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nisan ayında tüketici fiyatları endeksi aylık bazda yüzde 0,85 artış gösterdi. buna karşın yıllık enflasyon yüzde 10,94'e düştü. Yurt içi üretici fiyatları endeksi ise yıllık bazda yüzde 6,71'e geriledi. Nisan ayında fiyatı en çok artar sarımsak olurken en çok fiyatı düşen ise patlıcan oldu.

Enflasyonda düşüşü trendi devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre mart ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,85 artarken yıllık enflasyon yüzde 10,94'e geriledi.

Yurt içi üretici fiyat endeksinde de gerileme var. üretici fiyatları aylık bazda yüzde 1,28 arttı, yıllık bazda ise yüzde 6,71 olarak gerçekleşti.

Tüketici fiyatlarında ana harcama gruplarına bakıldığında aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,66 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda oldu. Ulaşım grubu ise yüzde 1,83 azalış gösterdi.

Yıllık bazda ise en yüksek artış yüzde 31,32 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. onu sırası ile çeşitli mal ve hizmetler ile konut grupları izledi.

Nisan ayında zam şampiyonu yüzde 46,18'lik fiyat artışı ile sarımsak oldu. Sarımsağın ardından kuru soğan, patates, kivi ve portakal geliyor.

Bu dönemde fiyatı en çok düşen ise yüzde 43,57 ile patlıcan oldu.

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