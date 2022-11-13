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MOTORİNE İNDİRİM az önce duyuruldu! Mazota indirim ne zaman? Benzin ve LPG'ye indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

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Giriş: 13.11.2022 11:44
Motorine indirim haberi duyuruldu. Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası araç sahipleri indirim açıklamalarını bekliyordu. Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanırken, araç sahiplerini sevindirecek indirim haberi az önce duyuruldu. Peki, motorine (mazot) indirim ne zaman? Benzin ve LPG'ye indirim var mı? Akaryakıt indirimi ve güncel fiyatlar hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?
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