Milyonlarca insanın beklediği temmuz zamları netleşiyor! Memur ve emekli zamları ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışan memurun aynı zamanda memur emeklisi ve emeklinin beklediği temmuz zamları netleşmeye başladı. Peki memur ve memur emeklisinin zammı ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR’lu olan kaç para zam olacak? Zam oranları ne kadar oldu? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:

Bu hafta ekonomi açısından önemli bir hafta. Hem ihracat rakamlarını alacağız hem de cuma günü enflasyon da açıklanacak. Dolayısıyla 5 aylık enflasyon ortaya çıkmış olacak. Cuma günü ve gelecek pazartesi günü çok daha farklı hesaplar yapabiliriz.

TEMMUZ ZAMLARI NETLEŞİYOR

4 Aylık enflasyon: Yüzde 31.71

MB Anket sonucu 6 aylık: Yüzde 41

SSK ve BAĞ-KUR emeklisi: Yüzde 41

Memur ve memur emeklisi: 41-7,5+7= yüzde 40,5

EN DÜŞÜK MAAŞLAR

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ

Mevcut % 31.21(*) % 40.5 Memur

Memur 6.429 8.435,49 9.032,75

Memur emeklisi 4.289,79 5.628,63 6.027,15

SSK VE BAĞ-KUREMEKLİLERİ

Mevcut % 31.71 % 41

SSK (2000 öncesi) 3.292,63 4.336,72 4.642,61

SSK (2000 sonrası) 2.041,25 2.688,53 2.878,16

BAĞ-KUR esnaf 2.948,68 3.883,71 4.157,64

BAĞ-KUR tarım 2.343,16 3.086,18 3.303,86