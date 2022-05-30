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Milyonlarca insanın beklediği temmuz zamları netleşiyor! Memur ve emekli zamları ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 30.05.2022 09:56
Güncelleme:30.05.2022 09:57
Milyonlarca çalışan memurun aynı zamanda memur emeklisi ve emeklinin beklediği temmuz zamları netleşmeye başladı. Peki memur ve memur emeklisinin zammı ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR’lu olan kaç para zam olacak? Zam oranları ne kadar oldu? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:

Bu hafta ekonomi açısından önemli bir hafta. Hem ihracat rakamlarını alacağız hem de cuma günü enflasyon da açıklanacak. Dolayısıyla 5 aylık enflasyon ortaya çıkmış olacak. Cuma günü ve gelecek pazartesi günü çok daha farklı hesaplar yapabiliriz.

TEMMUZ ZAMLARI NETLEŞİYOR

4 Aylık enflasyon: Yüzde 31.71

MB Anket sonucu 6 aylık: Yüzde 41

SSK ve BAĞ-KUR emeklisi: Yüzde 41

Memur ve memur emeklisi: 41-7,5+7= yüzde 40,5

EN DÜŞÜK MAAŞLAR

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ

Mevcut % 31.21(*) % 40.5 Memur

Memur 6.429 8.435,49 9.032,75

Memur emeklisi 4.289,79 5.628,63 6.027,15

SSK VE BAĞ-KUREMEKLİLERİ

Mevcut % 31.71 % 41

SSK (2000 öncesi) 3.292,63 4.336,72 4.642,61

SSK (2000 sonrası) 2.041,25 2.688,53 2.878,16

BAĞ-KUR esnaf 2.948,68 3.883,71 4.157,64

BAĞ-KUR tarım 2.343,16 3.086,18 3.303,86

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