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Milyonlarca insanın beklediği temmuz zamları netleşiyor! Memur ve emekli zamları ne kadar olacak?
Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:
Bu hafta ekonomi açısından önemli bir hafta. Hem ihracat rakamlarını alacağız hem de cuma günü enflasyon da açıklanacak. Dolayısıyla 5 aylık enflasyon ortaya çıkmış olacak. Cuma günü ve gelecek pazartesi günü çok daha farklı hesaplar yapabiliriz.
TEMMUZ ZAMLARI NETLEŞİYOR
4 Aylık enflasyon: Yüzde 31.71
MB Anket sonucu 6 aylık: Yüzde 41
SSK ve BAĞ-KUR emeklisi: Yüzde 41
Memur ve memur emeklisi: 41-7,5+7= yüzde 40,5
EN DÜŞÜK MAAŞLAR
MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ
Mevcut % 31.21(*) % 40.5 Memur
Memur 6.429 8.435,49 9.032,75
Memur emeklisi 4.289,79 5.628,63 6.027,15
SSK VE BAĞ-KUREMEKLİLERİ
Mevcut % 31.71 % 41
SSK (2000 öncesi) 3.292,63 4.336,72 4.642,61
SSK (2000 sonrası) 2.041,25 2.688,53 2.878,16
BAĞ-KUR esnaf 2.948,68 3.883,71 4.157,64
BAĞ-KUR tarım 2.343,16 3.086,18 3.303,86