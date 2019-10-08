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08.10.2019
MHP: CHP’nin politikaları Türkiye için tehdit
MHP, CHP'yi mercek altına aldı, 3 kişilik inceleme komisyonu göreve başladı. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla kurulan komisyon, CHP'nin HDP ile ilişkisini araştırmaya başladı. MHP'li Semih Yalçın, CHP'nin izlediği politikanın Türkiye'nin bekası açısından tehlike arz ettiğini belirtti.
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