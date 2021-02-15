Son dakika ekonomi haberleri... Bankalarda doları olan vatandaşlar satışa geçti. Vatandaş 2 haftada 3 milyar dolardan fazla satış yaptı. Dolar gün içinde 6 ayın dip seviyesini gördü, 7 liranın altına düştü. Peki dolar ne kadar? Doların düşüşü devam eder mi? ABD doları Türk Lirası karşısında daha ne kadar geriler? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ne kadar olur? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı canlı yayında yanıtladı.

Son dakika ekonomi haberleri... Bankalarda doları olan vatandaşlar satışa geçti. Vatandaş 2 haftada 3 milyar dolardan fazla satış yaptı. Dolar gün içinde 6 ayın dip seviyesini gördü, 7 liranın altına düştü. Peki dolar ne kadar? Doların düşüşü devam eder mi? ABD doları Türk Lirası karşısında daha ne kadar geriler? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ne kadar olur? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı canlı yayında yanıtladı.