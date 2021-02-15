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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ne kadar olur? Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 15.02.2021 15:28
Güncelleme:15.02.2021 17:55
Son dakika ekonomi haberleri... Bankalarda doları olan vatandaşlar satışa geçti. Vatandaş 2 haftada 3 milyar dolardan fazla satış yaptı. Dolar gün içinde 6 ayın dip seviyesini gördü, 7 liranın altına düştü. Peki dolar ne kadar? Doların düşüşü devam eder mi? ABD doları Türk Lirası karşısında daha ne kadar geriler? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ne kadar olur? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı canlı yayında yanıtladı.

Son dakika ekonomi haberleri... Bankalarda doları olan vatandaşlar satışa geçti. Vatandaş 2 haftada 3 milyar dolardan fazla satış yaptı. Dolar gün içinde 6 ayın dip seviyesini gördü, 7 liranın altına düştü. Peki dolar ne kadar? Doların düşüşü devam eder mi? ABD doları Türk Lirası karşısında daha ne kadar geriler? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ne kadar olur? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı canlı yayında yanıtladı.

Son dakika: Dolarda satış hızlandı! Dolar 7 TLnin altında! Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar olur? Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı A Haberde yanıtladı SON DAKİKA: DOLARDA SATIŞ HIZLANDI! DOLAR 7 TL'NİN ALTINDA! MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR OLUR? ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI ŞİRİN SARI A HABER'DE YANITLADI

Vatandaşlar döviz satmaya başladı! Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? VATANDAŞLAR DÖVİZ SATMAYA BAŞLADI! DOLAR NE KADAR OLDU? EURO NE KADAR? ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
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